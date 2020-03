Meghan Markle: Μετά το Megxit σε ρόλο αφηγήτριας σε ντοκιμαντέρ της Disney

Μία από τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της δούκισσας του Sussex στη Μ.Βρετανία

Σε γνώριμα μονοπάτια επιστρέφει η Meghan Markle μετά την απόφαση της ίδιας και του πρίγκιπα Harry να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Η Δούκισσα του Sussex θα είναι αφηγήτρια σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Disney για ελέφαντες. Η ταινία θα έχει τον τίτλο: «Elephant» και αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Απριλίου, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία παραγωγής μέσω ανάρτησης στο Twitter.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus . pic.twitter.com/dGZkgdBnP5



Στο trailer που είδε το φως της δημοσιότητας βλέπουμε το ταξίδι 1.000 μιλίων μιας οικογένειας ελεφάντων στην Αφρική σε μια περιπέτεια που θα αλλάξει τις ζωές τους.

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming Disneynature’s Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature’s Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0yW0e7Lv6