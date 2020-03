Τόνια Σωτηροπούλου: Ακούει τον Μαραβέγια να τραγουδάει στο δωμάτιο!

Meditate, go within 🙏 Αγαπάω το διαλογισμό , η αυτοσυγκέντρωση , η πνευματική συγκέντρωση είναι από τα μεγαλύτερα δώρα που έχω κάνει στον εαυτό μου . Ένας τρόπος συγχώρεσης , κατανόησης των τρωτών μας σημείων αλλά και των γύρω μας . Η παύση , η ουσιαστική απομόνωση είναι αναγκαία κάθε τόσο για να κοιτάξεις κατάματα τον καθρέφτη σου , να σε συγχωρέσεις , να σε αγκαλιάσεις , να αναλάβεις τις ευθύνες σου , να αφήσεις το φως μέσα σου να λάμψει , να συλλογιστείς ως κομμάτι του σύμπαντος και όχι ως μονάδα . Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο , ανήκουμε σε ομάδες , και τίποτα μα τίποτα δεν είναι μόνιμο . Ούτε το κακό , ούτε το καλό . Να προσεύχεσαι για όλους όχι μόνο για το δικό σου σπιτικό . Να προσεχεις τη γη , είναι το σπίτι σου .Να χαίρεσαι με τη χαρά και τις νίκες των άλλων όσο με τις δικές σου . Όσο μικρό κι αν είναι το δωμάτιο , όσο σκοτάδι και αν έχει μην ξεχνάς πως από πάνω σου είναι ο ήλιος και στα πόδια σου η μητέρα γη , η ενέργεια των δυο περνάει μέσα από εσένα , σε συνδέει και με τα δυο , το ποτέ εσυ θα το δεις εξαρτάται από εσένα . Δεν είσαι μόνος . #μένουμε_σπίτι #meditate #gowithin #thistooshallpass

