Σπυρούλα Καίζερ - Ελευθερία Καρναβά: Γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους!

Ένα ΜΕΓΆΛΟ ευχαριστώ στο @capcapgr για αυτή την υπέροχη τούρτα γενεθλίων και στο @rocknrollathens για αυτή την αξέχαστη νύχτα που μας χάρισε 🎉🍰❤️

A post shared by Spyroula Kaizer (@kaizerspy) on Feb 27, 2020 at 3:32am PST