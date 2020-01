Με celebrities, εκπλήξεις αλλά χωρίς παρουσιαστή και τα Όσκαρ 2020

Χωρίς οικοδεσπότη θα διεξαχθούν και τα φετινά Όσκαρ.

«Μαζί με την Ακαδημία αποφασίσαμε ότι δεν θα υπάρχει ο παραδοσιακός οικοδεσπότης κι αυτή τη χρονιά, επαναλαμβάνοντας αυτό που λειτούργησε για μας το περασμένο έτος: τεράστια ψυχαγωγική αξία, πολλά τραγούδια, πολύ κωμωδία και δυνατούς αστέρες» δήλωσε η πρόεδρος του ABC Κάρι Μπεργκ σε συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση. «Η ψηφοφορία έκλεισε την Τρίτη [7 Ιανουαρίου] το βράδυ και οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα», είπε.

Πέρυσι τα βραβεία δεν είχαν κεντρικό παρουσιαστή, για πρώτη φορά ύστερα από 30 χρόνια, καθώς ο κωμικός ηθοποιός Κέβιν Χαρτ που είχε ανακοινωθεί ως οικοδεσπότης της διοργάνωσης, παραιτήθηκε ύστερα από τα ομοφοβικά σχόλια που έκανε και την αντίδραση που υπήρξε σε βάρος του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ακαδημία αποφάσισε να μην τον αντικαταστήσει και να προχωρήσει στη διοργάνωση χωρίς κεντρικό παρουσιαστή, κερδίζοντας θετικές κριτικές. Η προηγούμενη φορά που τα Όσκαρ διεξήχθησαν χωρίς παρουσιαστή ήταν το 1989.

Η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ένα Tweet.

This year’s #Oscars at a glance:



✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

🚫 Host



See you Feb. 9th!