Tom Hanks: Ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στα ελληνικά μετά την πολιτογράφησή του

Με αφορμή το ξεκίνημα της νέας χρονιάς και της νέας δεκαετίας, ο Tom Hanks, έκανε την πρώτη του ανάρτηση ως Έλληνας πολίτης. Θυμίζουμε ότι ο αστέρας του Hollywood, λίγες ημέρες πριν, πολιτογραφήθηκε Έλληνας.

«Το 2020 αρχίζει ως επίτιμος πολίτης όλης της Ελλάδας! Χρόνια πολλά», έγραψε ο διάσημος ηθοποιός, ποστάροντας στους λογαριασμούς του στο Instagram και το Twitter μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται η σκιά του να πέφτει σε ένα αρχαίο άγαλμα.

Starting 2020 as an Honorary citizen of all of Greece! Kronia pola! ( more or less, “happy year!”). Hanx pic.twitter.com/b8fmrgjvYP