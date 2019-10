Ζενεβιέβ: Φωτογραφήθηκε στη φουσκωτή μπάλα όπως τα μοντέλα του GNTM

Στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του GNTM τα επίδοξα τοπ μόντελς κλήθηκαν να φωτογραφηθούν μέσα σε μία διάφανη μπάλα επάνω στο νερό. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά έπρεπε να αντιγράψουν και τις πόζες που τους δίδαξε το πρωί της ίδια μέρας η Βίκυ Καγιά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι τούμπες μέσα στη διάφανη μπάλα «έδιναν και έπαιρναν». Το καλύτερο «κλικ» πέτυχε η Άννα, ενώ η Νίνα και η Σπυρούλα είχαν τις δύο χειρότερες φωτογραφίες, με την πρώτη ν’ αποχωρεί από το σπίτι του GNTM.

Η art director του διαγωνισμού, Ζενεβιέβ Μαζαρί, θέλησε να φωτογραφηθεί στο ίδιο concept και όπως βλέπουμε απ’ τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, δίδαξε τα νέα μοντέλα.

Do it like Ζεν!