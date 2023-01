Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων του Ολοκαυτώματος

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος τήρησε, με αφορμή τη σημερινή επέτειο, η Ολομέλεια της Βουλής.

H επετειακή αναφορά στην Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος μεταφέρθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα λόγω της συζήτησης που διεξάγεται στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που υπέβαλε η Αξιωματική Αντιπολίτευση.

«Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος: Ελάχιστο χρέος μας σήμερα, στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων, μεταξύ των οποίων χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι, να μην ξεχάσουμε, ποτέ,τη μεθοδικά οργανωμένη Γενοκτονία από τους Ναζί», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter, την οποία συνοδεύει και με μια φωτογραφία από το μνημείο Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης.

International Holocaust Remembrance Day: In commemoration of the millions of victims, including thousands of Greek Jews, it is our minimum duty today to never forget the methodically orchestrated genocide by the Nazis. #WeRemember #NeverAgain https://t.co/FfmFeW6NgV