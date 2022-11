Πάτσης: Τι…ξέχασε να εξετάσει η Βουλή και τι ξέχασε να δηλώσει ο ίδιος 

Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει πλέον η υπόθεση του τέως βουλευτή της ΝΔ Ανδρέα Πάτση, καθώς η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής τον παραπέμπει για τα κενά στο Πόθεν Έσχες του, αλλά και την κατοχή εξωχώριων εταιριών. Στο κάδρο μπαίνει και η νυν σύζυγός του, ενώ ο βουλευτής είχε… ξεχάσει να δηλώσει και μια πισίνα της πρώην συζύγου του!

Στη Δικαιοσύνη ο φάκελος Πάτση για τις ανακρίβειες στο πόθεν έσχες του

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για τον πρώην βουλευτή της ΝΔ Ανδρέα Πάτση, ο οποίος παραπέμπεται στη δικαιοσύνη για τα ελλείμματα στο πόθεν έσχες του, αλλά και της συζύγου του Βίκης Παπαλουκά. Ο φάκελος Πάτση θα πάει στον Εισαγγελέα Εφετών και στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κρίνει αν πρέπει να επιστρέψει ποσά που εισέπραξε από το Δημόσιο. Μετά από όλα αυτά, η άρση ασυλίας του κ. Πάτση φαντάζει πλέον μονόδρομος.

Οι εξωχώριες εταιριες που «έκαψαν» τον Α. Πάτση και τη Β. Παπαλουκά

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κ. Πάτσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, αφορά το γεγονός ότι είναι κύριος μέτοχος σε τρεις εξωχώριες εταιρίες με έδρα την Κύπρο: την Dagorlia Ltd, τη Sidegreen Ltd και τη Horselord Ltd, κάτι που απαγορεύεται ρητά για βουλευτές.

Επίσης, εμφανίζεται να χρησιμοποιεί ως παρένθετο πρόσωπο τη σύζυγό του Βίκη Παπαλουκά και να είναι έτσι μέτοχος στην Starmass LtD με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι, βεβαίως, απορίας άξιον πώς αυτά τα στοιχεία δεν είχαν εντοπιστεί στους προηγούμενους ελέγχους που ο βουλευτής είχε υποβληθεί.

Με αφορμή την υπόθεση Πάτση, ο Πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας δήλωσε ότι «μια λύση που έχει σχέση και με αυτό το θέμα του κ. Πάτση, επειδή καθυστερούσε και «με το τσιγκέλι» έστελνε τα στοιχεία, ώσπου απεικονίστηκε η εικόνα του κι από την απεικόνιση βγήκε το «φάουλ» του, θα ήταν να βάζαμε μια προθεσμία για τα στοιχεία».

Το ελλιπές πόθεν έσχες της συζύγου Πάτση και η...ξεχασμένη πισίνα στην Πεντέλη

Και τα υπόλοιπα κενά στο Πόθεν Έσχες του κ. Πάτση είναι ενδιαφέροντα. Η σύζυγός του δηλώνει 15.000 αντί για 37.000 ευρώ εισόδημα για το 2020, ο κ. Πάτσης ξεχνά να δηλώσει μια πισίνα 28τ.μ. στο σπίτι της πρώην συζύγου του στην Πεντέλη, περίπου 1,5 στρέμμα σε ένα αγροτεμάχιο κοντά στο Λουτράκι, ενώ του διαφεύγουν και περίπου 20.000 ευρώ υπόλοιπο οφειλής σε ένα δάνειο άνω του 1 εκ. ευρώ από την ελβετική τράπεζα Banque Cantonale De Geneve!

Καταγγελία καταστηματάρχη στον Τσίπρα: «Το δικηγορικό γραφείο του Πάτση έστειλε μπράβους για είσπραξη επιταγή»

Στην σημερινή του επίσκεψη στο Χαλάνδρι, μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε έναν επιχειρηματία να του περιγράφει τι συνέβη όταν μια επιταγή του περιήλθε στο δικηγορικό γραφείο του κ. Πάτση το 2013.

Η καταγγελία καταστηματάρχη στο Χαλάνδρι για τον Α. Πάτση στον Α. Τσίπρα (πηγή: Star)

«Έφερε εδώ διάφορους μπράβους. Με απαίτηση σε δύο μέρες να εξοφληθεί το ποσό, ενώ εγώ είχα συνεννοηθεί με τον προμηθευτή άλλα, εμφανίστηκε αυτός με άγριες διαθέσεις» του ανέφερε καταστηματάρχης της περιοχής.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο