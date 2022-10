Πάτσης: Κινδυνεύει με έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα! 

Α. Πάτσης: Αντιμέτωπος και με έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα ο ανεξάρτητος βουλευτής (Video Star)

Αντιμέτωπος με βαριές ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις είναι ο πρώην πλέον βουλευτής της ΝΔ Ανδρέας Πάτσης μετά τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για τις δραστηριότητές του. Ο ίδιος εμφανίζεται ως κύριος μέτοχος σε εξωχώριες εταιρίες, ενώ έχει συναλλαγές και με το Δημόσιο, κάτι που ρητά απαγορεύεται.

Όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης Γιώργος Ευγενίδης στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, η μείζων παρανομία είναι ότι ο ίδιος εμφανίζεται κύριος μέτοχος τριών εταιριών στην Κύπρο, της Sightgreen LTD, της Dagorlia LTD και της Horselord LTD. Με βάση τον νόμο του 2003, όμως, η κατοχή εξωχώριων εταιριών είναι παράνομη και τιμωρείται με πρόστιμο, ακόμα και ποινή φυλάκισης. Βεβαίως, αυτό δεν «χτύπησε» στον Έλεγχο της Επιτροπής Πόθεν Έσχες.

Πάτσης: Κανείς δε με ενημέρωσε, δεν είμαι και ο... Πάπας

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, o ανεξάρτητος πλέον βουλευτής ισχυρίσθηκε ότι «δυστυχώς δεν μου επεσήμανε κάποιος και από τους συναδέλφους μου και από τους ανθρώπους στις διοικητικές υπηρεσίες "Πάτση έχεις ένα μεγάλο φάουλ, θα πρέπει να το διορθώσεις άμεσα» ενώ πρόσθεσε: «δικηγόρος είμαι, όχι ο Πάπας»!

Μείζον ζήτημα από τις συναλλαγές του Α. Πάτση με φορείς του Δημοσίου

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για τον κ. Πάτση είναι ότι εμφανίζεται να καταστρατηγεί το άρθρο 57 του Συντάγματος και με τη δικηγορική του εταιρία να προσφέρει υπηρεσίες σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, όπως τα ΕΛΤΑ, αλλά και σε νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος για υποθέσεις τους. Πλην όμως, βουλευτής απαγορεύεται να είναι ιδιοκτήτης εταιρίας που συναλλάσσεται με το Δημόσιο.

Α. Πάτσης: «Προβλέπεται πουθενά αναστολή δικηγορικής ιδιότητας;»

Ο ίδιος ανεξάρτητος βουλευτής διερωτήθηκε μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Προβλέπεται πουθενά αναστολή δικηγορικής ιδιότητας;». Συμπλήρωσε ότι παρείχε τις νομικές του υπηρεσίες σε ορισμένα θέματα λόγω της εξειδίκευσης που έχει.

Σοβαρό ηθικό ζήτημα από την ενασχόληση του Α. Πάτση με «κόκκινα δάνεια»

Μεγάλο προβληματισμό, όμως, έχει προκαλέσει και η δραστηριότητα του κ. Πάτση γύρω από την είσπραξη» κόκκινων δανείων», σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά περνούν δύσκολα. Ο ίδιος εμφανίζεται να στήνει μια εταιρία, την ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε., και αγοράζει δάνεια αξίας 63 εκ. ευρώ με δάνειο 4,3 εκ. ευρώ από την ίδια τράπεζα, της οποίας τα δάνεια «κυνηγά»! Το ερώτημα είναι, αν αυτά τα 4,3 εκ. ευρώ αποτυπώνονται στο Πόθεν Έσχες του.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής διέψευσε πάντως, στη συνέντευξή του στο Open ότι έκανε και πλειστηριασμούς ακινήτων.

Τσίπρας: Επίθεση στην κυβέρνηση για ενεργειακή κρίση, ακρίβεια και Πάτση

Η υπόθεση Πάτση προκάλεσε kai την εντονότατη κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρό του Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει στον Σκάι: «Συμβολίζει ο κ. Πάτσης τη λεηλασία του δημόσιου πλούτου απο τις γαλάζιες ακρίδες που έχουν πέσει σαν τρωκτικά».

Πάντως και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε ότι «δεν μπορείς να είσαι πολιτικό πρόσωπο και να παίρνεις δουλειές από φορείς που το Δημόσιο έχει συμμετοχή».

Εντυπωσιακή αύξηση των εισοδημάτων του Πάτση στα πόθεν έσχες του

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον στην περίπτωση του κ. Πάτση είναι και η εντυπωσιακή αύξηση των εισοδημάτων του. Από 22.000 το 2018, αυτές δεκαπλασιάζονται στις 222.000 για το 2020, ενώ οι καταθέσεις του παραμένουν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και η συμμετοχή του σε επιχειρήσεις πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή που ήλεγξε, πάντως, τον κ. Πάτση «βάζει στο κάδρο» και ανώτατο δικαστικό που έκανε τον έλεγχο.

Όπως έγινε γνωστό από την Επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής, ανώτατος δικαστικός ενέκρινε τις τροποποιητικές δηλώσεις Πάτση:

«Προσκομίστηκαν τα απαραίτητα παραστατικά στις εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης του ανώτατου δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση»

Τι είπε ο Κ. Μητσοτάκης στους υπουργούς για το θέμα Πάτση

Το θέμα Πάτση έφτασε και στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο.

Μιλώντας στους Υπουργούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ήταν ακαριαία η αντίδραση σε ένα ηθικό ζήτημα, τονίζοντας όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλο για το θέμα, όταν έχει δύο Υπουργούς στο Ειδικό Δικαστήριο και άλλους με εκκρεμότητες, φωτογραφίζοντας τους κυρίους Παπαγγελόπουλο, Παππά και Πολάκη.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο