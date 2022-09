Σύντομο τετ-α-τετ Βαρβιτσιώτη-Τσαβούσογλου στην κηδεία του Σίνζο Άμπε

Ένα σύντομο τετ-α-τετ είχαν ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Ιαπωνία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και ο Τούρκος ΥΠΕΞ παραβρέθηκαν στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου για την κηδεία του Σίνζο Άμπε και είχαν μια πολύ σύντομη συνομιλία 1-2 λεπτών.

«Θα συνεχίσουμε σε αυτούς τους τόνους; Πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Αυτή η κατάσταση δεν οδηγεί πουθενά», είπε ο Έλληνας υπουργός.

Ο Τσαβούσογλου είπε πως «πρέπει να πέσουν οι τόνοι» και έγνεψε συγκαταβατικά το κεφάλι του, εννοώντας πιθανότατα ότι η Ελλάδα πρέπει να ρίξει τους τόνους.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης είχε, παράλληλα, την ευκαιρία να συγχαρεί προσωπικά τον James Cleverly για το διορισμό του ως νέου υπουργού Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, με χαρά συνάντησε ξανά τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Nicolas Sarkozy και είχε φιλική συζήτηση με την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Ο Σίνζο Άμπε ήταν Ιάπωνας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρθυπουργός της Ιαπωνίας από το 2006 έως το 2007 και από το 2012 έως το 2020.

Δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2022 σε ηλικία 68 ετών.

#Tokyo| Brief meeting with @MevlutCavusoglu on the sidelines of #ShinzoAbefuneral - Σύντομη συνάντηση με τον @MevlutCavusoglu στην κηδεία του #ShinzoAbe. pic.twitter.com/vwV2St97AY