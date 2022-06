Ερντογάν: Καμία συνάντηση με Μητσοτάκη μέχρι να συνέλθουν οι Έλληνες

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, λίγες ώρες μάλιστα πριν καθίσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ίδιο τραπέζι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, o Τούρκος Πρόεδρος είπε πως δε θα έχει καμία συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό «μέχρι να έρθουν στα λογικά τους οι Έλληνες».

On possible meeting with Greek premier, Turkish president says no meeting with Greece until 'they come to their senses,' high-level strategic council meeting canceled