Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – Τσαβούσογλου

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ΝΊΚος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

In phone call earlier tdy, FM @NikosDendias & #Turkey FM @MevlutCavusoglu discussed the conditions which would allow them to meet again in the near future / Τηλ. επικοινωνία μεταξύ ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ομόλογο Τουρκίας σχετικά με τις συνθήκες που θα επέτρεπαν συνάντηση προσεχώς