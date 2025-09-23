Πολυκατοικίες: Απόφαση - βόμβα ΣτΕ για τους κοινόχρηστους χώρους

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα στις πολυκατοικίες, όπου οι σχέσεις συνιδιοκτητών συχνά δοκιμάζονται από παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους.

Νέες ισορροπίες στη συνύπαρξη των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αριθμό 1616/2025, η οποία θέτει σαφή όρια στη δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη του νόμου 4178/2013, που επιτρέπει την υποβολή αίτησης τακτοποίησης από συνιδιοκτήτη με βάση την πλειοψηφία των ποσοστών συνιδιοκτησίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας και εκφράζονται αντιρρήσεις από άλλον ιδιοκτήτη.

