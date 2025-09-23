Πολυκατοικίες: Απόφαση - βόμβα ΣτΕ για τους κοινόχρηστους χώρους

Τακτοποίηση μόνο όταν συμφωνούν όλοι οι ιδιοκτήτες

Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
πολυκατοικίες
Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα στις πολυκατοικίες, όπου οι σχέσεις συνιδιοκτητών συχνά δοκιμάζονται από παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους.

Νέες ισορροπίες στη συνύπαρξη των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αριθμό 1616/2025, η οποία θέτει σαφή όρια στη δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη του νόμου 4178/2013, που επιτρέπει την υποβολή αίτησης τακτοποίησης από συνιδιοκτήτη με βάση την πλειοψηφία των ποσοστών συνιδιοκτησίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας και εκφράζονται αντιρρήσεις από άλλον ιδιοκτήτη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ
