Οι αυξήσεις σε συντάξεις - μισθούς στρατιωτικών και απόστρατων

Σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές και γενναία αναδρομικά έρχονται για περίπου 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους, με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου που θα τεθεί πλήρως σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά το εισόδημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να επεκταθεί και στα Σώματα Ασφαλείας.

Η διαδικασία ξεκίνησε ήδη από την 1η Απριλίου 2025 με την οριζόντια αύξηση των 30 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους. Στη συνέχεια, από 1η Ιουλίου, οι 155.000 υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας έλαβαν το επίδομα επικινδυνότητας των 100 ευρώ.

