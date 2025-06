ΗΠΑ: Συνελήφθη ο δολοφόνος της βουλευτή των Δημοκρατικών

Συνελήφθη ο άνδρας, ο οποίος καταζητούταν για τη δολοφονία της βουλευτή των Δημοκρατικών της Μινεσότα και του συζύγου της και του τραυματισμού ενός ακόμα ζευγαριού.

Ο Βανς Μπέλτερ συνελήφθη μετά από δύο ημέρες ανθρωποκυνηγητού σε αγροτική περιοχή. Κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη Μελίσα Χόρτμαν και τον σύζυγό της το Σάββατο και ότι τραυμάτισε σοβαρά τον Δημοκρατικό βουλευτή στη Μινεάπολη, Τζον Χόφμαν και τη σύζυγό του.

NEW: Photos released of Minnesota shooting suspect Vance Boelter after being arrested near his Green Isle home. Boelter is accused of k*lling Rep. Melissa Hortman and her husband in their home while posing as law enforcement. He is also accused of shooting Sen. John Hoffman… pic.twitter.com/sjwAFvhE1p

Σύμφωνα με το ABC News, ο Βανς Μπέλτερ, επικεφαλής ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας, διέπραξε τις επιθέσεις φορώντας αστυνομική περιβολή και συνελήφθη κοντά στη φάρμα του στο Γκριν Άιλ, στη Μινεσότα.

Μετά τη δολοφονία είχε διαφύγει πεζή.

BREAKING NEWS: The man suspected of killing Minnesota lawmaker Melissa Hortman and her husband, Mark, has been taken into custody.



Remember: Don’t answer your door if you don’t feel safe. If something doesn’t look right, call the police and verify they’re at your door.



Be armed… pic.twitter.com/yGnXNusrvh