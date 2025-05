ΗΠΑ: Φονικοί ανεμοστρόβιλοι «σάρωσαν» το Κεντάκι και το Μιζούρι

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κεντάκι και το Μιζούρι, δύο πολιτείες στις κεντρικές ΗΠΑ, μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλων.

NEW VIDEO:

London, KY as the sun rises this morning - just a wasteland of rubble after a tornado roared through the Southeastern Kentucky community.#KYwx pic.twitter.com/7yz4OgfImQ