ΗΠΑ: Τουλάχιστον 33 νεκροί από ανεμοστρόβιλους που έπληξαν έξι πολιτείες

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων και των σφοδρών καταιγίδων που έπληξαν το κεντρικό και νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Περίπου 250.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με το Poweroutage.

Large tornado near Seminary, MS earlier today as it approached town #mswx @NWSJacksonMS pic.twitter.com/lZnWLDv2rW — Andrew Justin (@andrewjustinWX) March 16, 2025

Οι αρχές του Μιζούρι ανακοίνωσαν «12 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες» μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως «εργάζονται αδιάκοπα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αποτιμήσουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί».

Dashcam video captured the moment a semi-truck slammed into a storm chaser vehicle as a tornado supercell moved across the area on Friday. pic.twitter.com/eCJlWqoJ0o — AccuWeather (@accuweather) April 30, 2024

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Γουέιν, τρεις στην κομητεία Όζαρκ, ένας στην κομητεία Μπάτλερ, ένας στην κομητεία Σεντ Λούις κι ένας στην κομητεία Τζέφερσον.

Την Παρασκευή, ο κυβερνήτης Μάικ Κίχο είχε κηρύξει την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει των προβλεπόμενων ανεμοστρόβιλων.

Σε εικόνες από τις πληγείσες περιοχές διακρίνονται κατεστραμμένα σπίτια και αναποδογυρισμένα οχήματα στους δρόμους.

«Δεν έχω ζήσει ποτέ κάτι τόσο τρομακτικό. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, είχαμε την αίσθηση ότι θα σπάσουν τα τύμπανα των αυτιών μας. Έχω ένα παιδί δύο ετών και είμαι σχεδόν σίγουρη πως χάσαμε το σπίτι και τα αυτοκίνητά μας», δήλωσε η Αλίσια Γουίλσον, κάτοικος της κοινότητας Βίλα Ριτζ, στο τηλεοπτικό δίκτυο KSDK.

#UPDATE : 40 tornadoes leave 31 dead in the USA



Damaging winds of up to 130 km/h and large hail were recorded across the Midwest and South.#US #Tornado #TornadoWarning #Wind #Rain pic.twitter.com/ygpR9iTwfG — upuknews (@upuknews1) March 16, 2025

Στο Κάνσας, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία που αποδίδονται σε σφοδρή αμμοθύελλα, η οποία περιόρισε σημαντικά την ορατότητα.

Τροχαία δυστυχήματα που αποδίδονται στην ίδια αιτία προκλήθηκαν επίσης στο Τέξας, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στο Μιζούρι, έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τρεις αγνοούνται.

Τρεις νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των καταιγίδων στο Άρκανσο, όπου η κυβερνήτρια Σάρα Χάκαμπι Σάντερς ανέφερε πως ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στην πολιτεία της.

#Tornado Warnings Issued in #Missouri & #Illinois as Wildfires Rage in #Oklahoma & #Texas!



Winds up to 80 mph are fueling massive wildfires & a dangerous dust storm in West Texas. Trucks are flipping, visibility is near zero, & extreme fire danger persists.



📍 Missouri &… pic.twitter.com/z8YjPLY2r1 — The Asian Chronicle (@AsianChronicle) March 15, 2025

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) έχει προειδοποιήσει πως ανεμοστρόβιλοι αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες ώρες τις πολιτείες Λουιζιάνα, Μισισίπι, Αλαμπάμα και Τενεσί.

