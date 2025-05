ΗΠΑ: Συνελήφθη ο συνιδρυτής γνωστής εταιρείας παγωτών μέσα στο Κογκρέσο

Ο Μπεν Κοέν, συνιδρυτής της γνωστής εταιρείας παγωτών Ben & Jerry’s, συνελήφθη μετά από ακτιβιστική παρέμβαση υπέρ της Γάζας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, μέσα στο Κογκρέσο.

Ο Κοέν ήταν ένα από τα επτά άτομα που συνελήφθησαν επειδή διέκοψαν την ομιλία φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Γάζας.

Ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s συνελήφθη για παρεμπόδιση της συνεδρίασης, ενώ οι υπόλοιποι ακτιβιστές αντιμετώπισαν κατηγορίες για αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση σε αστυνομικό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Κοέν δήλωσε:«Είπα στο Κογκρέσο ότι σκοτώνουν φτωχά παιδιά στη Γάζα αγοράζοντας βόμβες. Και πληρώνουν για αυτές διώχνοντας τα φτωχά παιδιά από το Medicaid στις ΗΠΑ».

I told Congress they're killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they're paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities' response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM