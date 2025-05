Πόλεμος προ των πυλών μεταξύ Ινδίας – Κασμίρ: Πυρά, εκρήξεις και πύραυλοί

Τρία αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβησαν στην περιοχή Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας σήμερα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στις τοπικές αρχές, μερικές ώρες αφού το Νέο Δελχί ανακοίνωσε πως έπληξε «τρομοκρατικές υποδομές σε εννιά τοποθεσίες, στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Πακιστάν.

Ώρες νωρίτερα, εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε στο πρακτορείο ότι καταρρίφθηκαν πέντε μαχητικά αεροσκάφη επειδή επιτέθηκαν στο Πακιστάν, ενώ βρίσκονταν στον ινδικό εναέριο χώρο, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ινδία.

Πακιστάν – Κασμίρ: Επιχείρηση Sindoor

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το πακιστανικό τμήμα του Κασμίρ, κοντά στην πόλη Μουζαφαραμπάντ. Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί.

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ARY ότι η Ινδία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε τρεις περιοχές, προαναγγέλλοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν θα ανταποδώσουν τα πλήγματα.

#BREAKING: Pakistan Army confirms attack by India. India has launched an attack on Pakistan. Missiles fired at Kotli, Muzaffarabad, and Bahawalpur — confirmed by DG ISPR to Pakistani journalists. India goes after terror state Pakistan. pic.twitter.com/Tog4sHGjdM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 6, 2025

Το Νέο Δελχί επιβεβαίωσε πως διέταξε τη στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Sindoor», βάζοντας στο στόχαστρο «υποδομές τρομοκρατών» σε εννέα τοποθεσίες στο Πακιστάν και στο υπό πακιστανικό έλεγχο τμήμα του Κασμίρ.

Πρόκειται για κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ των δύο γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων, στον απόηχο της πολύνεκρης επίθεσης στο ινδικό Κασμίρ στα τέλη Απριλίου.

BREAKING: These latest pictures from Kashmir reportedly show the aftermath of India's missiles being fired across the border into Pakistani-controlled territory



Latest ➡️ https://t.co/CapRfsaVpQ



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/kREVOr3Jwi — Sky News (@SkyNews) May 6, 2025

Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για το μακελειό που προκάλεσαν ένοπλοι στις 22 Απριλίου στην τουριστική τοποθεσία της Παχαλγκάμ, με απολογισμό 26 νεκρούς. Ωστόσο, στην περιοχή δρουν αυτονομιστές αντάρτες που απαιτούν ανεξαρτησία ή ένωση με το Πακιστάν, το οποίο ελέγχει μικρότερο τμήμα του Κασμίρ και, όπως και η Ινδία, διεκδικεί την κυριαρχία σε όλη την περιοχή.

Το Νέο Δελχί κατηγορεί πάγια το Ισλαμαμπάντ πως υποστηρίζει τους μαχητές, κάτι που αρνούνται οι πακιστανικές αρχές.

Ινδία: Ενημέρωσε τις ΗΠΑ για τα πλήγματά της στο Πακιστάν

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Ινδίας Ατζίτ Ντόβαλ ενημέρωσε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγη ώρα μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Νέο Δελχί στο έδαφος του Πακιστάν.

«Οι ενέργειες της Ινδίας ήταν στοχευμένες και ακριβείς», διαβεβαίωσε η πρεσβεία στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα προσθέτοντας πως ο κ. Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί επίσης το τρέχον διάστημα χρέη υπηρεσιακού συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ενημερώθηκε για τα «μέτρα που ελήφθησαν».

Ινδία: 36 άμαχοι νεκροί στο Κασμίρ

Μέχρι στιγμής συνολικά 36 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους και στα δυο στρατόπεδα, με τις αρχές τόσο της Ινδίας όσο και του Πακιστάν να μετρούν τις πληγές τους και να συνεχίζουν τις αιματηρές επιθέσεις.

#BREAKING: Multiple explosions heard in Muzaffarabad of Pakistan Occupied Kashmir. Locals claim massive missile attacks on Grid Stations. Panic in Muzaffarabad and across Pakistan. More details are awaited. pic.twitter.com/qTKDeSOOPe — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 6, 2025

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι 26 άμαχοι σκοτώθηκαν και 46 τραυματίστηκαν λόγω της ινδικής στρατιωτικής δράσης. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα κοριτσάκι μόλις 3 χρόνων.

Με τη σειρά της η Ινδία ανακοίνωσε πως από χθες που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί, 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν.

Ινδία: Απειλεί να κόψει το νερό από τους ποταμούς που πηγάζουν σε ινδικό έδαφος

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα «κόψει το νερό» από τους ποταμούς που πηγάζουν από το ινδικό έδαφος αλλά περνούν και υδρεύουν το Πακιστάν, σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση που σημειώθηκε στο ινδικό Κασμίρ στα τέλη Απριλίου.

🚨 #BREAKING: India has just launched a missile strike on Pakistan



Pakistan vows to retaliate



It’s a full-on war now. pic.twitter.com/b04D1t1K2V — Nick Sortor (@nicksortor) May 6, 2025

«Το νερό που ανήκει στην Ινδία έρρεε μέχρι τώρα προς το εξωτερικό. Στο εξής θα το σταματήσουμε, ώστε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα της Ινδίας και θα το χρησιμοποιούμε για τη χώρα μας» είπε ο Μόντι στην ομιλία του.

Η Ινδία ανέστειλε τη συμμετοχή της σε μια συνθήκη που υπέγραψε το 1960 με το Πακιστάν και αφορούσε τον διαμοιρασμό του νερού, σε αντίποινα για την επίθεση ενόπλων σε τουρίστες, στις 22 Απριλίου στο Παχαλγκάμ, που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους. Μολονότι κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, το Νέο Δελχί κατηγορεί το Πακιστάν, που αρνείται κάθε εμπλοκή του.

Οι δύο χώρες βρίσκονται στα πρόθυρα του πολέμου με αφορμή αυτήν την επίθεση εναντίον αμάχων. Ινδοί και Πακιστανοί στρατιώτες ανταλλάσσουν πυρά εδώ και μία εβδομάδα κατά μήκος των συνόρων.

Νωρίτερα, το Πακιστάν κατηγόρησε την Ινδία ότι προσπαθεί να αλλάξει το ρου του ποταμού Σενάμπ, ενός εκ των τριών που τέθηκε υπό τον έλεγχο του Ισλαμαμπάντ με τη συνθήκη του 1960.

«Παρατηρήσαμε αλλαγές στον Σενάμπ, που δεν είναι φυσικές (...) Η ροή του ποταμού μειώνεται από τη μια μέρα στην άλλη» ανέφερε ο Καζίμ Πιρζάντα, ο υπουργός Άρδευσης του Παντζάμπ.

Αφού η Ινδία αποφάσισε να αναστείλει μονομερώς τη συνθήκη, το Πακιστάν προειδοποίησε ότι κάθε προσπάθεια διατάραξης της ροής των ποταμών του θα θεωρηθεί «πράξη πολέμου».

Η επαρχία Παντζάμπ του Πακιστάν, όπου κατοικούν σχεδόν οι μισοί από τα 240 εκατομμύρια των Πακιστανών, συνορεύει με την Ινδία και είναι η «καρδιά» της αγροτικής παραγωγής της χώρας.

Η Συνθήκη του Ινδού δίνει στο Νέο Δελχί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τους ποταμούς που μοιράζεται με το Πακιστάν για τα φράγματα και τις καλλιέργειες της Ινδίας, όχι όμως και να εκτρέπει τη ροή του νερού ή να περιορίζει τον όγκο του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο