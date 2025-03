Φονικές πυρκαγιές στη Νότια Κορέα - Στους 28 οι νεκροί

Βροχές που σημειώθηκαν τη νύχτα επέτρεψαν να σβήσουν κάποιες από τις χειρότερες πυρκαγιές που αντιμετώπισε ποτέ η Νότια Κορέα, κατά τις οποίες ο απολογισμός των θυμάτων της πύρινης λαίλαπας που μαίνεται σχεδόν μια εβδομάδα έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 28 νεκρούς.

Πάνω από 10 μέτωπα μετέτρεψαν σε αποκαΐδια πελώριες εκτάσεις στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, καταστρέφοντας αρχαίο ναό κι αναγκάζοντας κάπου 37.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

Wildfires raging in South Korea have burned some 48,000 hectares of land, as authorities called the blazes the country's worst natural fire disaster with at least 28 people killed and another 37 injured.https://t.co/p1mra43Bbv pic.twitter.com/Sw0NB3k9pg — CCTV+ (@CCTV_Plus) March 28, 2025

Οι φωτιές έκοψαν στα δυο δρόμους, γραμμές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να φύγουν πανικόβλητοι, με τις φλόγες να απειλούν αυτοκίνητα παγιδευμένα σε μποτιλιαρίσματα.

AP Photo (Ahn Young-joon)

Τις ενίσχυαν σφοδροί άνεμοι και η ακραία ξηρασία, καθώς τους τελευταίους μήνες οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ κατώτερες από τον μέσο όρο.

Εξάλλου, το 2024 ήταν μακράν η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ στη Νότια Κορέα, με τη μέση ετήσια θερμοκρασία να φθάνει τους 14,5° Κελσίου, δυο βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της προηγούμενης τριακονταετίας, σύμφωνα με τη νοτιοκορεάτικη μετεωρολογική υπηρεσία.

🔥 South Korea Faces Historic Wildfire Crisis 🔥



At least 24 people have tragically died as wildfires continue to rage across South Korea, marking the deadliest fire crisis in the nation’s history. Firefighters battle relentless blazes, while the government deploys additional… pic.twitter.com/VJoYRb5EnA — BlackSwanIntel 👁️‍🗨️ (@BlackSwan_intel) March 28, 2025

Πάντως, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σημειώθηκαν βροχοπτώσεις σε κάποιες από τις πυροπαθείς περιοχές, βοηθώντας πυροσβέστες να περιορίσουν τις μεγαλύτερες.

AP Photo (Ahn Young-joon)

«Η βροχή συνέβαλε στις προσπάθειες» κατάσβεσης, δήλωσε ο Λιμ Σανγκ-σάοπ, επικεφαλής της νοτιοκορεατικής υπηρεσίας δασών.Εκτός των άλλων μείωσε τον καπνό, «βελτιώνοντας την ορατότητα», ενώ έριξε τις θερμοκρασίες, δημιουργώντας πιο «ευνοϊκές» συνθήκες στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, εξήγησε.

Το νοτιοκορεάτικο υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε σήμερα πως 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 37 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 9 σοβαρά. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 27 νεκρούς.

Στους νεκρούς συγκαταλέγονται τουλάχιστον τέσσερις πυροσβέστες και χειριστής ελικοπτέρου που συνετρίβη χθες σε ορεινή περιοχή καθώς συμμετείχε στην προσπάθεια να ελεγχθούν οι φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές.

Πάνω από 2.240 σπίτια καταστράφηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών, ενώ αξιωματούχος είπε χθες πως απανθρακώθηκαν 350.000 στρέμματα.

AP Photo (Ahn Young-joon)

Πρόκειται για την πιο καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορία της Νότιας Κορέας. Η προηγούμενη χειρότερη, τον Απρίλιο του 2000, είχε κάψει πάνω από 239.000 στρέμματα στην ανατολική ακτή.

Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν ιστορικά μνημεία, ιδίως τον αρχαιολογικό χώρο όπου βρισκόταν ναός ανεγερθείς τον 7ο αιώνα στην Ουλσάν.

❗️🇰🇷 - At least 16 people have died in wildfires across South Korea as of March 25, 2025.



A massive fire that started in Uiseong, North Gyeongsang Province, has been spreading for four days, reaching Andong, Cheongsong, Juwangsan National Park, Yeongyang, and Yeongdeok.



The… pic.twitter.com/2PfbUdhwu6 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 25, 2025

Οι πυρκαγιές παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτές του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο, παρατήρησε η Κίμπερλι Σίμσον, ειδική σε κλιματικές λύσεις βασισμένες στη φύση στη σχολή βιοεπιστημών του πανεπιστημίου Σέφιλντ.

