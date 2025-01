Τουρκία: «Στο ξενοδοχείο των 810 ευρώ τη βραδιά, ο θάνατος ήρθε δωρεάν»

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 21 Ιανουαρίου σε χιονοδρομικό κέντρο στην Τουρκία, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εστιατόριο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 76 άτομα.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου «Grand Kartal» στην περιοχή Kartalkaya της επαρχίας Bolu της Τουρκίας. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν έμοιαζαν να έχουν βγει από ταινία, με ανθρώπους να πηδούν έντρομοι από τα παράθυρα με την ελπίδα να σωθούν.

A tragic fire broke out early this morning at the Grand Kartal Hotel in Kartalkaya, #Bolu province, #Türkiye. The blaze began around 3:30 a.m. in the hotel's restaurant area and quickly spread throughout the 12-story building. At the time, the hotel was hosting approximately 234… pic.twitter.com/Ez8FRtj8lJ