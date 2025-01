Τουρκία: Θρήνος για τα 76 θύματα της πυρκαγιάς - Κάηκαν στον ύπνο τους

Εικοσιτετράωρο εθνικό πένθος κήρυξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την τραγωδία με τους 76 νεκρούς και 51 τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια της επαρχίας Μπόλου στη βόρεια Τουρκία.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι ξεκίνησε δικαστική και διοικητική έρευνα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς.

❗️🇹🇷 - Fire at Ski Resort Hotel in Turkey Kills at Least 10



A devastating fire erupted at a hotel in the Kartalkaya ski resort in Bolu, northwestern Turkey, early Tuesday morning, January 21, 2025. The blaze claimed at least 10 lives and injured 32 others, as confirmed by… pic.twitter.com/FtGdI12IxE — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 21, 2025

Διευκρίνισε, επίσης, ότι έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό έξι εισαγγελείς, δύο επιθεωρητές της Δημόσιας Διοίκησης, τέσσερις επιθεωρητές του υπουργείου Εργασίας και μια πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Επί τόπου, επίσης, έσπευσαν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης.

Σε πρώτο στάδιο, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης όπου συνέβη η τραγωδία.

Turkey: 66 people were killed overnight by a fire that engulfed a ski resort hotel in the town of Bolu pic.twitter.com/8Y0FQxR0i1 — Trey Yingst (@TreyYingst) January 21, 2025

Το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Τουρκίας επέβαλε στα μέσα ενημέρωσης απαγόρευση πληροφοριών σε σχέση με την πυρκαγιά.

Τουρκία: Θρήνος για τα θύματα στο χιονοδρομικό κέντρο - Κάηκαν στον ύπνο τους

Η πυρκαγιά στο 12όροφο ξενοδοχείο Grand Kartal, το οποίο βρίσκεται στον πολύ γνωστό προορισμό χειμερινού τουρισμού Καρτάλκαγια, περίπου 300 χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης και 180 χλμ από την Άγκυρα, ξέσπασε στις 3:27 τα ξημερώματα.

Την ώρα εκείνη οι περισσότεροι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτιά τους και οι φλόγες τους βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που εκτιμάται ότι αύξησε τον αριθμό των θυμάτων.

#BREAKING At least 234 guests at Grand Kartal Hotel in Kartalkaya in Bolu, Turkey where fire broke out, governor says. At least 10 dead, 32 injured. #Bolu #Kartalkaya #Turkiye #Fire pic.twitter.com/DIZWM1u8EB — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) January 21, 2025

Στον μεγάλο αριθμό των θυμάτων συνέβαλε, επίσης, το γεγονός ότι αυτήν την περίοδο οι μαθητές στην Τουρκία βρίσκονται σε δεκαπενθήμερες διακοπές μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου στα σχολεία και για πολλές οικογένειες αυτή είναι μια περίοδος χειμερινών εκδρομών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά. Δεν αποκλείεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου ή βραχυκύκλωμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο του εστιατορίου του ξενοδοχείου.

Τουρκία: Κρίσιμες ώρες για τους τραυματίες - Λάθη και παραλείψεις στο ξενοδοχείο

Από τους 51 τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ 17 πήραν εξιτήριο.

Την ώρα της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο υπήρχαν 237 φιλοξενούμενοι, σύμφωνα με τον νομάρχη Μπόλου, Αμπντουλαζίζ Αϊντίν.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν φαίνεται ότι η φωτιά κατέκλυσε γρήγορα το ξενοδοχείο και το κατέστρεψε ολοσχερώς. Στην γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς συνέβαλε το γεγονός ότι το κτίριο είχε στους τοίχους του ξύλινη επένδυση. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου.

A fire that tore through an upscale hotel at a popular ski resort in northern Turkey early Tuesday killed at least 66 people and injured dozens of others, Turkish authorities said. https://t.co/ABWfPmE5rK pic.twitter.com/l7a0yUM8Ua — The Washington Post (@washingtonpost) January 21, 2025

Σύμφωνα με καταγγελίες, το ξενοδοχείο δεν διέθετε σύστημα πυρόσβεσης με νερό που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς και δεν ήχησε ο συναγερμός. Οι αρχικές πληροφορίες ότι δε διέθετε ούτε εξωτερικές σκάλες διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς, διαψεύστηκαν από τον υπουργό Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επίσης καταγγέλθηκε ότι δεν υπάρχει πυροσβεστικός σταθμός στο Καρτάλκαγια, το οποίο είναι ένα από τα από τα σημαντικότερα χιονοδρομικά κέντρα, σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα.

Ο κοντινότερος σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε απόσταση μίας ώρας και 15 λεπτών.

Τουρκία: Συλλυπητήρια Μητσοτάκη - ΥΠΕΞ για την τραγωδία στο χιονοδρομικό

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ζωών στην πυρκαγιά εξέφρασε ο πρωθυπυργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στα αγγλικά στο Χ εξέφρασε παράλληλα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα:

«Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών στην πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο στο Bolu της Τουρκίας. Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 21, 2025

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση της πυρκαγιάς και τον τραγικό απολογισμό των νεκρών στο Μπολού της Τουρκίας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν και ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Profoundly saddened by the news of the terrible fire and the tragic death toll in Bolu, #Tūrkiye.

We extend our heartfelt condolences to the bereaved families and wish a speedy and full recovery to all those injured. pic.twitter.com/54sCWrpTju — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 21, 2025





Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο