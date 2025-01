Λος Άντζελες: Το φαινόμενο Σάντα Άνα «φουντώνει» τη φωτιά

Για άλλη μία ημέρα δοκιμάζεται το Λος Άντζελες, με τις φονικές πυρκαγιές να μαίνονται και τη λίστα των νεκρών να μακραίνει. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι που θα δυσχαιράνουν και άλλο τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Πολιορκημένη από τις φλόγες από την περασμένη Τρίτη, η πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στις ΗΠΑ συνεχίζει να μετράει τους νεκρούς της. Ο απολογισμός έγινε ακόμα πιο βαρύς χθες, τα θύματα έφθασαν τα 24, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.

It's Been Almost A Week But The Fire In Los Angeles, California Is Still Not Subsiding...🔥#LosAngelesFires #CaliforniaWildfires #LosAngelesWildfires #CaliforniaFires pic.twitter.com/CSV9a8T2w0