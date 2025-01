Φωτιά Λος Άντζελες: Οι διάσημοι που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φωτιά στο Λος Άντζελες έχει αφήσει πίσω της απόκοσμες εικόνες, έχει προκαλέσει ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή και συνεχίζει ανεξέλεγκτη τη... θανάσιμη πορεία της.

Δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι προσπάθειες που καταβάλουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για να θέσουν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα είναι αδιάκοπες και υπεράνθρωπες.

Στην περιοχή, που θεωρείται «φιλέτο» για να κατοικήσει κανείς, μένουν διάσημοι stars του Hollywood, του αθλητισμού και της τηλεόρασης. Δυστυχώς, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες θρηνούν και για τα σπίτια τους που δημιούργησαν ή αγόρασαν με τους κόπους μιας ζωής και είδαν να γίνονται παρανάλωμα του πυρός.

Milo Ventimiglia

Ο ηθοποιός Milo Ventimiglia όχι μόνο έχασε το σπίτι του από την πύρινη λαίλαπα, αλλά επέστρεψε σε αυτό αντικρύζοντάς το κατεστραμένο. «Η σύζυγος και το μωρό μας είναι πιο σημαντικοί», είπε, προσπαθώντας να μετριάσει τον πόνο που βιώνει.

Actor Milo Ventimiglia tells CBS News’ @TonyDokoupil he helplessly watched his home burn to the ground through security cameras. The 47-year-old father-to-be returned to his property to see what was left. pic.twitter.com/jidcR5ZAsY