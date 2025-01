Λος Άντζελες: «Βρέχει στάχτη!» - Έλληνας περιγράφει στο Star τον εφιάλτη

Οι φλόγες εξαφανίζουν από τον χάρτη το Λος Άντζελες, ενώ πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την καταστροφική πυρκαγιά. Πάνω από 7.500 πυροσβέστες και 31 ελικόπτερα δίνουν τις τελευταίες ώρες μια άνιση μάχη! Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας και η Μέκκα του κινηματογράφου, με πολλούς διάσημους ηθοποιούς να βλέπουν τα σπίτια τους να μετατρέπονται σε στάχτη!

Το Λος Άντζελες έχει παραδοθεί άνευ όρων στην πύρινη φρίκη, την μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία του, με έξι ανεξέλεγκτα ενεργά μέτωπα να μαίνονται μέχρι τώρα.

Περισσότεροι από 130.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έλληνας που ζει στο Λος Άντζελες περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τη Μάρα Ζαχαρέα τις εφιαλτικές στιγμές που ζουν τις τελευταίες ώρες.

«Είναι μια κόλαση επί γης. Δεν υπάρχει ελέγχος. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές, δεν έχουμε ξανά δει κάτι τέτοιο», ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Μπούσαλης, καθηγητής Πανεπιστημίου στο Δουβλίνο.

«Έξω είναι μαύρος ο ουρανός, βρέχει στάχτη, ζούμε σκηνικά τρόμου! Εμείς προλάβαμε και εκκενώσαμε άμεσα το σπίτι μας, όμως τέσσερις οικογένειες Ελλήνων έχασαν τα σπίτια τους», κατέληξε.

Οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές που κατακαίνε το Λος Άντζελες από τα δυτικά και τα ανατολικά παραμένουν εκτός ελέγχου, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβέστες.

Η φωτιά στο προάστιο Πασίφικ Πάλισεϊντς, με τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, «είναι μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία» του Λος Άντζελες, ανέφερε η επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης, Κρίστιν Κρόουλι.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν πάντως να αναχαιτίσουν τις φλόγες στο Χόλιγουντ Χιλς.

Η πυρκαγιά Παλισέιντς, μεταξύ της Σάντα Μόνικα και του Μαλιμπού, στη δυτική πλευρά της πόλης, καθώς και η φωτιά Ίτον στα ανατολικά, κοντά στην Πασαντίνα, είναι ήδη οι πιο καταστροφικές στην ιστορία της πόλης. Έχουν καεί ήδη 7.000 στρέμματα και ολόκληρες γειτονιές μετατράπηκαν σε στάχτη.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, χιλιάδες κτίρια κάηκαν και σχεδόν 180.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκκένωσης και υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανόν να αυξηθεί, είπε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης.

