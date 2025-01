Λος Άντζελες: Δίχως τέλος ο «πύρινος εφιάλτης» - Στους 10 οι νεκροί

Εφιαλτική είναι η κατάσταση από τις μεγάλες πυρκαγιές που συνεχίζουν να μαίνονται για ακόμα ένα 24ωρο στο Λος Άντζελες.

Οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο στο ευρύτερο Λος Άντζελες, που σκεπάζεται από καπνό. Οι κυριότερες πυρκαγιές παρέμεναν εντελώς εκτός ελέγχου χθες Πέμπτη το βράδυ στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη, όπου πλέον καταμετρώνται δέκα νεκροί και αναπτύχθηκαν μονάδες της εθνοφρουράς.

Firefighters continue to battle to control a series of major fires in #LosAngeles area that have killed five people, ravaged communities from #PacificCoast to #Pasadena and sent thousands of people frantically fleeing their homes. #californiafire #CaliforniaBurning #wildfires pic.twitter.com/VPi43GoJP7