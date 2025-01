Φωτιά Λος Άντζελες: Οι celebrities που έχασαν τα σπίτια τους στις φλόγες

Πέντε νεκροί είναι ως τώρα ο τραγικός απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που έχει κατακάψει το Λος Άντζελες και έχει αφήσει στο πέρασμά της... εικόνες αποκάλυψης. Τα ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ έχουν κάνει στάχτη σπίτια, σχολεία, κέντρα υγείας αλλά και σημαντικά τοπόσημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Wildfire Alliance, η φωτιά στο Λος Άντζελες έχει καταστρέψει πάνω από 600 δομές, με την πυροσβεστική να κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια να την οριοθετήσει.

Η πύρινη λαίλαπα στο Λος Άντζελες / Reuters

Jamie Lee Curtis

Η διάσημη ηθοποιός, Jamie Lee Curtis έκανε μια ανάρτηση στα social media γνωστοποιώντας ότι οι φλόγες έφτασαν στο σπίτι της, στη γειτονιά της αλλά ευτυχώς η οικογένειά της δεν κινδύνευσε.

«Η κοινότητά μου και πιθανώς το σπίτι μου καίγεται. Η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Πολλοί από τους φίλους μου θα χάσουν τα σπίτια τους... ΟΛΟΙ θεωρούμε τα πάντα δεδομένα γιατί όλοι ζούμε τη ζωή μας, αλλά όταν πλήττει την κοινότητά σας, είναι ιδιαίτερα σοκαριστικό», έγραψε η ηθοποιός.

Ben Affleck

Η έπαυλη των 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων του Ben Affleck έγινε στάχτη στο Pacific Palisades. Φωτογραφία του ίδιου, μέσα από το αυτοκίνητό του, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Δείχνει συντετριμμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόσφατα διαζευγμένος ηθοποιός μένει προσωρινά στο σπίτι της Jennifer Garner.

Ben Affleck just bought $20.5M Pacific Palisades home 5 months before fire forced him to evacuate https://t.co/kkyyU3b8sS pic.twitter.com/jxKMRG407H