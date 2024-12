Καζακστάν: Τα σενάρια για τη συντριβή του μοιραίου αεροσκάφους

Τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε ανήμερα Χριστουγέννων στο Καζακστάν αναζητούν οι αρχές της χώρας, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το αεροσκάφος πιθανόν να δέχθηκε ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, το αεροπλάνο απογειώθηκε από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό το Γκρόζνι. Όμως ο πιλότος δεν μπόρεσε να προσγειώσει το αεροσκάφος λόγω της πυκνής ομίχλης κι έτσι άρχισε να κάνει κύκλους πάνω από την πόλη Ακτάου του Καζακστάν.

Λίγη ώρα αργότερα συνετρίβη στην πόλη Ακτάου, με αποτέλεσμα 38 από τους 67 επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το Euronews φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ενισχύουν το σενάριο το αεροσκάφος να δέχθηκε ενδεχομένως αντιαεροπορικά πυρά και γι’ αυτό συνετρίβη.

Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες επιζώντων ότι άκουσαν μια έκρηξη και είδαν κάτι που έμοιαζε με θραύσματα να χτυπούν το αεροπλάνο και να καταστρέφουν την άτρακτο.

#Kasachstan



Traces similar to those left by the launch elements of an air defence missile were found on the tail of the Embraer 190 passenger plane of the Azerbaijani airline that crashed in Aktau (Kazakhstan). And the holes are directed inwards from the outside. pic.twitter.com/b6dLdMQ4bU