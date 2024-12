Τραγωδία Καζακστάν:Συγκλονιστικό βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροπλάνου

Επιβατικό αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, συνετρίβη σήμερα στο δυτικό Καζακστάν. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Αρχών, υπάρχουν 32 επιζώντες, μεταξύ αυτών δύο παιδιά.

Ένας προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 28 επιζώντες.

Το αεροπλάνο, ένα Embraer 190, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσας της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου, ένα λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας, στο δυτικό Καζακστάν, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν ρωσικά ΜΜΕ, καταγράφεται η πτώση του αεροσκάφους και μία τεράστια φωτιά να ξεσπά αμέσως.

Οι εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του αεροπλάνου των Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν το πρωί της Τετάρτης , καταγράφονται σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροπλάνου που συνετρίβη στο Καζακστάν, φαίνονται οι επιβάτες λίγο πριν από τη συντριβή με τις μάσκες οξυγόνου να έχουν πέσει πάνω από τα καθίσματα.

Σε άλλα πλάνα φαίνονται στη συνέχεια οι επιβάτες που επέζησαν της συντριβής να προσπαθούν να βγουν από την κατεστραμμένη άτρακτο.

«Βάσει των πρώτων πληροφοριών, υπήρχαν 37 υπήκοοι από το Αζερμπαϊτζάν, έξι υπήκοοι από το Καζακστάν, τρεις πολίτες από την Κιργιζία και 16 Ρώσοι υπήκοοι», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών του Καζακστάν.

