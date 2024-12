Συνετρίβη επιβατικό αεροσκάφος - Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου του Καζακστάν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

25 άνθρωποι έχουν επιζήσει μετά τη συντριβή αεροπλάνου της αεροπορικής εταιρείας Azerbaijan Airlines με 67 επιβαίνοντες.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 25 επιζώντες, οι 22 από τους οποίους νοσηλεύονται», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Telegram, στην οποία διευκρινίζει ότι 150 διασώστες έχουν σταλεί στο σημείο της συντριβής.

⚡️⚡️ BREAKING: A passenger plane flying from Baku to Grozny has crashed in Kazakhstan, with 72 people on board



The aircraft, operated by Azerbaijan Airlines, went down near the Kazakh city of Aktau, according to local news agency Tengrinews.



The plane carried 67 passengers and… pic.twitter.com/DJPlq7Vaxm