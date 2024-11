Αυτοκτόνησε 16χρονη στο Ιράν: Απειλήθηκε με αποβολή γιατί δε φόρεσε χιτζάμπ

Μία 16χρονη από το Ιράν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της γιατί καταγράφηκε να χορεύει χωρίς να φορά χιτζάμπ. Όλο αυτό έρχεται στη δημοσιότητα λίγες μόνο μέρες μετά την ιστορία της φοιτήτριας που βγήκε δημόσια με τα εσώρουχα ως διαμαρτυρία, συνελήφθη και υπέστη κακοποίηση.

Παγκόσμιο σοκ προκαλεί η φωτογραφία της 16χρονης, ονόματι Αρεζού Καβάρι, από τα τελευταία της λεπτά εν ζωή. Η νεαρή φαίνεται να στέκεται στην άκρη οροφής κτιρίου, έτοιμη να κάνει βουτιά θανάτου.

Μάλιστα, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταδικάζουν μαζικά και απερίφραστα τους αυστηρούς νόμους του Ιράν περί ενδυματολογικού κώδικα.

Sad news from Iran. 16-y-o school girl Arezoo Khavari took her life after coming under attack by her school for refusing to follow Islamist dress codes and wearing the veil in public. She was threatened with expulsion and legal consequences by the regime. pic.twitter.com/cWR06QYksv

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Τεχεράνης επιβεβαίωσε δυστυχώς τον θάνατο της Αρεζού. «Τραυματίστηκε λόγω της πτώσης της από ένα κτήριο. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε», ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Γνωστή ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μασίχ Αλινετζάντ δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι η νεαρή οδηγήθηκε στο θάνατο αφού «την ανάγκασαν να επιστρέψει από σχολική εκδρομή επειδή παραβίασε τον κώδικα ένδυσης φορώντας τζιν αντί της προβλεπόμενης στολής».

This is #ArezooKhavari, a 16-year-old who took her own life after relentless harassment by her school principal over the Islamic hijab.



Her smile, her beautiful hair, and the victory sign in this photo break my heart. She was just a teenage girl who wanted the simple freedom to… https://t.co/cNNkaiOXU3 pic.twitter.com/9Cp0KKDvKx