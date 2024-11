Ιρανή φοιτήτρια γδύθηκε δημοσίως αντιδρώντας στο χιτζάμπ και έγινε σύμβολο

Βίντεο Open

Παγκόσμιο σύμβολο διαμαρτυρίας και ελευθερίας έγινε η Ιρανή φοιτήτρια Ahoo Daryaei, η οποία γδύθηκε δημοσίως αντιδρώντας στο χιτζάμπ.

Η νεαρή φοιτήτρια φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας μέσα στο Πανεπιστήμιο Αζάντ στην Τεχεράνη, επειδή δε φορούσε σωστά το χιτζάμπ της, σκίζοντάς της τα ρούχα.

Όμως η Ahoo Daryaei ούτε πτοήθηκε, ούτε φοβήθηκε. Προς απάντησή τους, με μια πράξη αντίστασης, αποφάσισε να βγάλει τα ρούχα της και να μείνει με τα εσωρούχα, φωνάζοντας σε όλο τον πλανήτη το δικαίωμά της στην αυτοδιάθεση του σώματος και την «τυραννία» του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, που έχει «φιμώσει» τις γυναίκες.

Her life is in danger.



Ahoo Daryaei is the student who took off her clothes in protest against the mysogeny and oppression of the vice police of the ayatollahs.

They arrested her and she has been missing ever since.



Where is Ahoo Daryaei ?

We demand her immediate release.… pic.twitter.com/4pq5Bil9ze — Darya Safai MP (@SafaiDarya) November 3, 2024

Βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τη φοιτήτρια να κάθεται έξω από την πανεπιστημιούπολη με τα εσώρουχά της ή να περπατάει στους δρόμους, την ώρα που οι συμφοιτήτριές της τη βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους.

.@HabibKhanT: This iconic photo is now part of Iranian history, capturing the deep frustration of women with the regime—a powerful statement against repression.



Her name is Ahoo Daryaei, meaning Deer of the Sea #AhouDaryaei #AhooDaryaei #WomenLifeFreedom pic.twitter.com/NYdMf2HHzT pic.twitter.com/7MuVNsp5Ds — Willem J. Bod (@WillemBod) November 3, 2024

Η πράξη ελευθερίας και αντίστασης της Ahoo Daryaei δεν έμεινε, όπως ήταν φυσικό, ατιμώρητη. Αξιωματούχοι ασφαλείας τη συνέλαβαν και την απομάκρυναν από τον χώρο του πανεπιστημίου.

Η γυναίκα οδηγήθηκε με τη βία σε ένα αυτοκίνητο από το προσωπικό ασφαλείας και αργότερα μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική εγκατάσταση, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Farhikhtegan. Έκτοτε, η τύχη της αγνοείται.

Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση της και απαίτησε να της δοθεί πρόσβαση στην οικογένειά της και στον δικηγόρο της.

She stripped away their control. Now, they want her silenced.



Say her name. Share her story. Show the world her courage! ✊#AhooDaryaei #آهودریایی pic.twitter.com/NcyT4wgRLJ — Daughters of Persia (@fightforpersia) November 3, 2024

