Λονδίνο: Στις φλόγες το εμβληματικό Somerset House - Βίντεο

Περίπου 125 πυροσβέστες επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο εμβληματικό Somerset House στο κεντρικό Λονδίνο.

Πυκνός καπνός βγαίνει από την οροφή του διατηρητέου κτιρίου. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου έλαβε την πρώτη της κλήση για τη φωτιά στις 11.59 το πρωί του Σαββάτου 17/8 και έστειλε 20 πυροσβεστικά οχήματα για να την αντιμετωπίσουν.

Fifteen fire engines and around 100 firefighters have now been sent in response to the fire at #SomersetHouse.



Crews are tackling a fire located in part of the buildings roof https://t.co/jDdNzqxt6z