Ολυμπιακοί Αγώνες: Σαμποτάζ στα δίκτυα οπτικών ινών

Πλήθος θεωριών για το ποιος κρύβεται πίσω από το σαμποτάζ στους γαλλικούς σιδηροδρόμους - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Σαμποτάζ στα δίκτυα οπτικών ινών πολλών παρόχων, όπως η Free και η SFR, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε έξι περιφέρειες της Γαλλίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το Παρίσι, όπου διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν επλήγη.

Οι περιφέρειες που έχουν πληγεί βρίσκονται στη νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, ανατολική και βόρεια Γαλλία.

Το «νυχτερινό σαμποτάζ» στα δίκτυα οπτικών ινών, δεν φαίνεται να έχει οδηγήσει στη διακοπή λειτουργίας τους, αλλά μάλλον στην επιβράδυνσή τους.

Ο λογαριασμός του Free Pro στο Twitter, του επαγγελματικού κλάδου του παρόχου Free, ανέφερε σήμερα το πρωί πως «από τις 2:15 σήμερα το πρωί το εθνικό μας δίκτυο παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση».

