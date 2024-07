FBI: «Δεν είμαστε σίγουροι ότι χτύπησε σφαίρα τον Τραμπ»

Η στιγμή της επίθεσης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνι - Βίντεο αρχείου κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Φωτιές άναψε o διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, ο οποίος δήλωσε πως η υπηρεσία δεν είναι βέβαιη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χτυπήθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια της πολιτικής του συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια.

Το FBI δεν είναι σίγουρο αν Τραμπ χτυπήθηκε από σφαίρα ή από θραύσμα - AP Images

«Με σεβασμό στον πρώην πρόεδρο Τραμπ υπάρχουν κάποια ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για σφαίρα ή θραύσμα που χτύπησε το αυτί του», είπε σε ενημέρωση του Κογκρέσου.

FBI Director Christopher Wray: “With respect to former president Trump, there’s some question about whether or not it’s a bullet or shrapnel that hit his ear.” pic.twitter.com/3TNjLZp4S1