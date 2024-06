Σερβία: Επίθεση με τόξο έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι    

Σερβία: Επίθεση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι / Βίντεο από AP

Επίθεση με τόξο δέχθηκε αστυνομικός μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι της Σερβίας. Το βέλος πέτυχε το αστυνομικό στον τράχηλο, ωστόσο κατάφερε να αμυνθεί πυροβολώντας τον δράστη ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

«Σήμερα γύρω στις 11 η ώρα άτομο αγνώστου ταυτότητας, εκτόξευσε βέλος κατά αστυνομικού ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία φύλαξης της πρεσβείας του Ισραήλ και τον πέτυχε στον τράχηλο. Ο αστυνομικός Μ. J. χρησιμοποίησε, σε αυτοάμυνα, το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε τον επιτιθέμενο, ο οποίος κατέληξε συνεπεία των τραυμάτων», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς.

#BREAKING Terrorist attack in Belgrade (Serbia).



A member of a radical Islamic organization shot a Serbian policeman in the neck with a crossbow during the attack on the Israeli embassy in Belgrade.



The terrorist was shot several times and subdued.