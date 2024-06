Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που κύματα «καταπίνουν» 20χρονη σε παραλία

Τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο με τις τελευταίες στιγμές μιας 20χρονης κοπέλας, λίγο πριν την «καταπιούν» τα κύματα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα στην πόλη Σότσι της Ρωσίας.

Στο βίντεο φαίνεται το κορίτσι με τον φίλο της να πλησιάζουν την ακτή, η οποία είναι αφρισμένη από τα κύματα. Tο νεαρό ζευγάρι πλησιάζει προς τη θάλασσα και αρχίζει να παίζει με αυτά, όταν ξαφνικά η θάλασσα αγριεύει ακόμα περισσότερο.

Ξαφνικά, τα μανιασμένα κύματα τους παρασέρνουν. Το αγόρι προσπαθεί να την πιάσει και να την τραβήξει, όμως δεν τα καταφέρνει. Εκείνος σώζεται, όμως η κοπέλα παρασέρνεται και χάνεται στο νερό.

A young woman was swept into the open sea during a storm in Sochi, Russia



She was on the beach with her boyfriend. At one moment the waves knocked the couple off their feet. The man managed to get out, but the young woman was swept back into the sea by the current.



