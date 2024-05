Guardian: Η επόμενη μέρα στο Ιράν μετά τον θάνατο Ραϊσί

Ο θάνατος του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για το Ιράν, όσο και για τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian θα ενισχύσει την εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται ήδη σε μεταβατικό πολιτικό στάδιο.

Όπως αναφέρει: «ένα νέο σκληροπυρηνικό κοινοβούλιο εξελέγη μόλις την 1η Μαρτίου, κατά την οποία η συμμετοχή σε ορισμένες περιφέρειες έπεσε κάτω από το 10%, και συνολικά η συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο έφτασε μόλις το 41% - ένα χαμηλό ρεκόρ».

Iranian rescue teams now transfer the bodies of Iranian officials, including President Raisi and Foreign Minister Amir-Abdollahian, to the downstream areas from the helicopter crash site. pic.twitter.com/GZ5KqWemZP

«Μεταρρυθμιστές ή μετριοπαθείς πολιτικοί είτε αποκλείστηκαν είτε ηττήθηκαν κατά κράτος με αποτέλεσμα το νέο κοινοβούλιο του Ιράν να είναι διχασμένο ανάμεσα στους παραδοσιακούς σκληροπυρηνικούς και την υπερσυντηρητική ομάδα γνωστή ως Paydari ή Μέτωπο Σταθερότητας» συνεχίζει στην ανάλυσή του ο Guardian.

Ήδη, με τον αποκλεισμό των μεταρρυθμιστών από το ιρανικό κοινοβούλιο για πρώτη φορά από το 1979, το Ιράν έχει μπει σε αχαρτογράφητα νερά.

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi's Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

Below are images from the helicopter crash pic.twitter.com/vGgAHkmc35