Ιράν: Βρέθηκε η σορός του Ραϊσί - Εικόνες από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Εντοπίστηκε στα συντρίμμια του ελικοπτέρου οι σοροί του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν και των άλλων επιβαινόντων στο ελικόπτερο Bell 212 που συνετρίβη την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, οι σοροί θα μεταφερθούν στην πόλη Ταμπρίζ.

Iranian rescue teams now transfer the bodies of Iranian officials, including President Raisi and Foreign Minister Amir-Abdollahian, to the downstream areas from the helicopter crash site. pic.twitter.com/GZ5KqWemZP

Νωρίτερα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν τον θάνατο τους, βάζοντας τέλος στο παγκόσμιο «θρίλερ» που ήταν σε εξέλιξη από την Κυριακή, καθώς υπήρχαν ελπίδες ότι οι ισχυροί άνδρες του Ιράν θα ήταν ζωντανοί.

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi's Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

Below are images from the helicopter crash pic.twitter.com/vGgAHkmc35