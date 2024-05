Ιράν: Νεκρός ο πρόεδρος της χώρας - Εντοπίστηκαν συντρίμμια του ελικοπτέρου

Νεκροί είναι, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος ρου Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, οι οποίοι επέβαιναν σε ελικόπτερο, που συνετρίβη χθες, Κυριακή σε ορεινή περιοχή, όπου επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες.

Τον θάνατο του προέδρου Ραϊσί επιβεβαιώσε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της χώρας με ανάρτησή του στο Χ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που έχασε επίσης τη ζωή του στη συντριβή του ελικοπτέρου

«Ο Αγιατολάχ μαρτύρησε», έγραψε σε ανάρτησή του το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Όλοι οι αξιωματούχοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο Bell 212 είναι νεκροί. Σύμφωνα με τον πρακτορείο ειδήσεων MEHR «έγιναν μάρτυρες». Την ίδια πληροφορία έδωσε Ιρανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi's Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

Below are images from the helicopter crash pic.twitter.com/vGgAHkmc35