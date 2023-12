Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανανεώθηκε στο παρά πέντε η εκεχειρία με τη Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγα λεπτά προτού εκπνεύσει η ανακωχή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις 07:00 το πρωί, ότι παρατείνεται για ακόμη μια μέρα προκειμένου να συνεχιστούν οι προσπάθειες των μεσολαβητών για την απελευθέρωση ομήρων.

Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν την παράταση της εκεχειρίας για ένα ακόμα 24ωρο - ΑP

Λίγο αργότερα, η Χαμάς επιβεβαίωσε πως συμφώνησε να παραταθεί, για έβδομη ημέρα, η ανακωχή με τον στρατό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας που εφαρμόζεται από την Παρασκευή.

The operational pause will continue in light of the mediators' efforts to continue the process of releasing the hostages and subject to the terms of the framework.