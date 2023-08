ΝΑΤΟ: «Ναι στην ένταξη της Ουκρανίας αν παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία»

Σε μια δήλωση «βόμβα» προχώρησε ο συνεργάτης του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, Στίαν Γένσεν, όσον αφορά στην ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία.

«Η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να συμφωνήσει στην παραχώρηση μέρους των εδαφών της στη Ρωσία, τα οποία έχασε κατά τον πόλεμο, αν θέλει να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία», δήλωσε ο Γένσεν.

Μιλώντας σε νορβηγικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια συζήτησης που έγινε σήμερα σημείωσε ότι «υπάρχει σημαντική κίνηση στο ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ» και επεσήμανε πως «είναι προς το συμφέρον όλων να μην επαναληφθεί ο πόλεμος».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο εάν είναι η άποψη του ΝΑΤΟ ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη, προκειμένου να επιτύχει ειρήνη με τη Ρωσία και μελλοντική ένταξή της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ο Γένσεν επισήμανε ότι η συζήτηση για το πιθανό καθεστώς μετά τον πόλεμο «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» και ότι «τα ερωτήματα σχετικά με την εκχώρηση εδαφών στη Ρωσία συζητήθηκαν και από άλλους».

«Δεν λέω ότι πρέπει να είναι έτσι. Αλλά, αυτή θα μπορούσε να είναι μια πιθανή λύση», απάντησε απάντησε.

Οργισμένη ήταν αντίδραση από την Ουκρανία στις δηλώσεις του Γένσεν.

«Ανταλλαγή εδάφους για μια ομπρέλα του ΝΑΤΟ; Είναι γελοίο. Αυτό σημαίνει σκόπιμη επιλογή της ήττας της δημοκρατίας, ενθάρρυνση ενός παγκόσμιου εγκληματία, διατήρηση του ρωσικού καθεστώτος, καταστροφή του διεθνούς δικαίου και μεταβίβαση του πολέμου σε άλλες γενιές», έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

