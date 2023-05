Ουαλία: Οργή για τους θανάτους δύο εφήβων μετά από καταδίωξη της αστυνομίας

Κοινωνική οργή κι αναταραχή προκάλεσε στην Ουαλία ο θάνατος δύο εφήβων, 16 και 15 ετών μετά από καταδίωξη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το BBC, ο 16χρονος Kyrees Sullivan και ο 15χρονος Harvey Evans σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε δυστύχημα ενώ επέβαιναν σε ηλεκτρικό ποδήλατο. Κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν πως τα δύο αγόρια καταδιώκονταν από την αστυνομία.

Ο 16χρονος Kyrees Sullivan

Ωστόσο η αστυνομία διέψευσε την πληροφορία αυτή και εκπρόσωπός της υποστήριξε πως αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από το δυστύχημα. Πάντως υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει ένα βαν της αστυνομίας να ακολουθεί το ηλεκτρικό ποδήλατο των παιδιών περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο του δυστυχήματος, λίγα λεπτά πριν σκοτωθούν.

Ο 15χρονος Harvey Evans

Η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας, μετά την κυκλοφορία του υλικού, δήλωσε ότι «μελετούσε το βίντεο» και τα δεδομένα παρακολούθησης των αστυνομικών οχημάτων.

48h later the facts of the crash in

Ely Cardiff



The boys weren’t legal driving age

The bike was an electric motorcycle

The riders wore no helmets

The bike wasn’t insured

The police weren’t right behind them

The crash wasn’t caused by the pursuit



Died in an accident they caused pic.twitter.com/l7xWSGiXRS — EUXN (@EUXNS) May 24, 2023

«Δεν υπήρχαν αστυνομικά οχήματα στην οδό Σνόουντεν», ανέφερε ο επίτροπος της αστυνομίας της Νότιας Ουαλίας. Όπως ισχυρίστηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας τραβήχτηκε πέντε λεπτά πριν συμβεί το δυστύχημα.

CCTV footage showing a police van following two people on an electric bike minutes before a fatal crash that sparked a riot in Cardiff after South Wales Police said that a chase did not take place… pic.twitter.com/NsgUv4Ln0H — Michael Morgan (@mikecmorgan) May 23, 2023

«Δεν υπήρχε κανένα αστυνομικό όχημα στο δρόμο όπου συνέβη το δυστύχημα. Υπήρχε ένα βαν της αστυνομίας σε έναν άλλο δρόμο και η αστυνομία κλήθηκε γρήγορα στο ατύχημα και πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ», είπε.

Τα δυο αγόρια ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά

Παρά τις δηλώσεις της αστυνομίας όμως, ο θάνατος των δύο εφήβων, που ήταν κολλητοί φίλοι από μικρά παιδιά προκάλεσε σοβαρά επεισόδια στο προάστιο Έλαϊ της Νότιας Ουαλίας.

Police have faced "large-scale disorder" following a "serious" traffic collision in Cardiff.



Officers were called to the scene of the crash in Ely just after 6pm on Monday, with rioters still on the streets nine hours later.



Read more: https://t.co/XN83KNsBbK pic.twitter.com/1ut1jN6KB0 — Sky News (@SkyNews) May 23, 2023

Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν από διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Περίπου 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και από αυτούς οι 11 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Massive riot in Ely, Cardiff, this evening after two youths died when their motorcycle was in collision with a bus. It is understood the youths were being pursued by police when the fatalities occurred. pic.twitter.com/c88F6qWQSQ — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) May 23, 2023

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ρίσι Σουνάκ χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομακτικό κι εντελώς απαράδεκτο».



