ΗΠΑ: Τραγουδούσε και χόρευε αφού σκότωσε ανθρώπους σε τροχαίο

Αδιανόητη είναι η αντίδραση μιας μεθυσμένης φοιτήτριας στο Ιλινόις των ΗΠΑ λίγη ώρα αφού σκότωσε δύο ανθρώπους με το αυτοκίνητό της. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται να γελά, να τραγουδά και να χορεύει λίγο μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Η Στέφανι Μελγκόζα προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο στις 10 Απριλίου του 2022.

Το βίντεο που δημοσίευσε στις αρχές του μήνα το κανάλι Law and Crime Network στο YouTube δείχνει τη νεαρή κοπέλα, που είναι εμφανώς μεθυσμένη, να υποβάλλεται σε αλκοτέστ και άλλους ελέγχους. Η Στέφανι όχι μόνο δεν είναι σε σοκ αλλά γελάει και διασκεδάζει τη δυσκολία της να ακολουθήσει τις οδηγίες του αστυνομικού.

Stephanie Melgoza, whose blood alcohol level was 0.264, more than three times the legal limit, showed no concern when an officer told her she had fatally stabbed 55-year-old Paul Provant and his girlfriend, 43-year-old Andrea Rosevich.https://t.co/wM0ZKHFl3P pic.twitter.com/tGQYYbcRKd