Μητέρα τριών παιδιών δηλητηρίασε τον άντρα της- Συνελήφθη για δολοφονία

Μια μητέρα τριών παιδιών από τη Γιούτα, η οποία έγραψε ένα παιδικό βιβλίο για το πένθος μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, κατηγορείται τώρα για τη δολοφονία του συζύγου της.

Η 33χρονη Kouri Richins συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα για τη δολοφονία του Eric Richins, τον Μάρτιο του 2022. Κατηγορείται ότι δηλητηρίασε τον σύζυγό της με φαιντανύλη στο σπίτι τους στο Kamas της Γιούτα - μια μικρή πόλη στα βουνά κοντά στο Park City.

Ο σύζυγος της βρέθηκε νεκρός στο κάτω μέρος του κρεβατιού τους τον περασμένο Μάρτιο. Εκείνη τη μέρα, η ίδια είχε κλείσει ένα σπίτι για την επιχείρησή της, όπως είπε στους ανακριτές και γύρω στις 9 μ.μ., προσέφερε στον σύζυγό της ένα κοκτέιλ με βότκα για να το γιορτάσουν. Στη συνέχεια, εκείνη έφυγε για να κοιμίσει έναν από τους γιους τους στο δωμάτιό του. Όταν επέστρεψε γύρω στις 3 τα ξημερώματα βρήκε τον σύζυγό της ξαπλωμένο στο πάτωμα και παγωμένο.

H οικογένεια Richins/ φωτογραφία facebook

Περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του σύζυγου της, η Richins δημοσίευσε ένα παιδικό βιβλίο, με τίτλο "Are You With Me?- Είσαι μαζί μου;" σχετικά με τη θλίψη που βιώνουν τα παιδιά μετά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Οι ερευνητές τώρα ισχυρίζονται όμως, ότι σκότωσε τον επί εννέα χρόνια σύζυγό της με μια θανατηφόρα δόση παράνομης φαιντανύλης. Της απήγγειλαν κατηγορίες για διακεκριμένη δολοφονία και τρεις κατηγορίες για κατοχή ελεγχόμενης ουσίας με πρόθεση διανομής.

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν μια σειρά παράνομων αγορών φαιντανύλης τους μήνες πριν από τον θάνατό του. Πρόκειται για ένα φάρμακο ναρκοληψίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως αναλγητικό και έχει 100 φορές πιο ισχυρή αναλγητική δράση από τη μορφίνη.

To ζευγάρι σε ευτυχισμένες στιγμές/ φωτογραφία facebook

Η 33χρονη μητέρα φέρεται να αγόρασε τα ναρκωτικά από έναν γνωστό της που ταυτοποιήθηκε ως C.L. στα δικαστικά έγγραφα.

Εβδομάδες πριν από το θάνατο του συζύγου της, οι Richins είχαν τιμήσει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με ένα δείπνο στο σπίτι. «Λίγο μετά το δείπνο, ο Eric αρρώστησε πολύ. Είχε πει σε έναν φίλο του ότι νόμιζε ότι η γυναίκα του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Ένας ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο Eric Richins είχε πέντε φορές παραπάνω από το όριο τη θανατηφόρα ποσότητα φαιντανύλης στον οργανισμό του.

To ζευγάρι σε οικογενειακή φωτογραφία με τον πρώτο τους γιο, το 2013/ φωτογραφία Facebook

Άλλαξε τον δικαιούχο στο ασφαλιστήριο ζωής

Μέλη της οικογένειας του Εric Richins είπαν λίγο μετά το θάνατό του ότι υποπτεύονταν ότι η γυναίκα του τον σκότωσε. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι «τους είχε προειδοποιήσει πως αν του συνέβαινε κάτι, θα έφταιγε η γυναίκα του».

Μια από τις αδερφές του ισχυρίστηκε ότι της τηλεφώνησε πριν από μερικά χρόνια όταν ήταν στην Ελλάδα για διακοπές. Υποστήριξε ότι ένα από τα ποτά που του είχε δώσει η γυναίκα του τον είχε αρρωστήσει πολύ. Η αδερφή ισχυρίστηκε ότι η Κiouri Richins είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει τη ζωή του αδελφού της.

Ένα ένταλμα αναφέρει επίσης ότι η κα Richins συνελήφθη να αλλάζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής του συζύγου της για να γίνει η ίδια η μόνη δικαιούχος.

Kouri Richins wrote a children's book on grief after her husband died. Now she's charged with his murder. https://t.co/GkDyxChdBd — CBS Mornings (@CBSMornings) May 9, 2023

Τον σκότωσε για τα λεφτά;

Πριν πεθάνει, ο κ. Richins άλλαξε τον δικαιούχο της διαθήκης του και το πληρεξούσιό του από τη σύζυγό του στην αδελφή του. Ένα ένταλμα αναφέρει ότι πίστευε ότι η γυναίκα του μπορεί να «τον σκότωνε για τα χρήματα».

Τέλος, στα δικόγραφα αναφέρεται ότι ο Eric Richins σχεδίαζε να χωρίσει τη σύζυγό του, αλλά ότι οι διαδικασίες δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει, τη στιγμή του θανάτου του.

