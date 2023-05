Φρίκη στην Οκλαχόμα: Έψαχναν δύο έφηβες και βρήκαν τελικά επτά πτώματα

Επτά πτώματα βρέθηκαν σε μια αγροτική κατοικία στη μικρή πόλη Henryetta της Οκλαχόμα, κατά τη διάρκεια έρευνας για δύο έφηβες που αγνοούνταν.

Το μυστήριο για την τραγωδία της Οκλαχόμα σιγά σιγά ξεδιαλύνεται, αν και οι ιατροδικαστές δεν έχουν ταυτοποιήσει ακόμη όλες τις σορούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα δύο κορίτσια που αναζητούνταν, η 14χρονη Ivy Webster και η 16χρονη Brittany Brewer, είναι μεταξύ των νεκρών. Βρέθηκε επίσης το πτώμα του Jesse McFadden, ενός εγκληματία και καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα. Σύμφωνα με τις αρχές, τα κορίτσια ταξίδεψαν μαζί του.

