Βασιλιάς Κάρολος: H στέψη ολοκληρώθηκε- Τώρα αρχίζει το πάρτι!

Γιορτινή η ατμόσφαιρα στο Λονδίνο μία μέρα μετά τη στέψη του βασιλιά Καρόλου- ρεπορτάζ Κατερίνας Παπακωστοπούλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ και σήμερα, κατά τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων για τον βασιλιά, ξεκινά το πάρτι!

Χιλιάδες street parties θα πραγματοποιηθούν στους δρόμους του Λονδίνου, ενώ το βράδυ είναι προγραμματισμένη η μεγαλειώδης συναυλία στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Προετοιμασίες στο κάστρο του Ουίνδσορ για τη μεγαλειώδη συναυλία (AP Photo/Andreea Alexandru)

Σύμφωνα με το παλάτι του Μπάκιγχαμ, το «Μεγάλο Γεύμα Στέψης» όπως ονομάζεται η σημερινή εκδήλωση, είναι ένα γεύμα όπου «οι γείτονες και οι κοινότητες καλούνται να μοιραστούν φαγητό και διασκέδαση μαζί», με το παλάτι να δίνει στη δημοσιότητα και μια συνταγή για την πίτα kiss, αγαπημένη του βασιλιά Καρόλου.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα παρευρεθούν μάλιστα σε κοινοτικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στο κοινό και να δείξουν πόσο κοντά είναι η βασιλική οικογένεια στους πολίτες.

Welcome to day 2️⃣ of the Coronation Weekend!



🍰 Neighbours and communities will come together to share food and fun at the #CoronationBigLunch



🎶 Tonight, a special #CoronationConcert will be staged and broadcast live at Windsor Castle by the BBC