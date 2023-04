«Πόλεμος» για την Κλεοπάτρα του Netflix: «Είχε ελληνιστικά χαρακτηριστικά»

Σάλος έχει προκληθεί στην Αίγυπτο μετά τη σειρά «Κλεοπάτρα» του Netflix, την οποία υποδύεται μια μελαμψή ηθοποιός, με σκούρο δέρμα, μαλλιά και μάτια. «Η Κλεοπάτρα είχε λευκό δέρμα και ελληνιστικά χαρακτηριστικά», απαντά οργισμένη η Αίγυπτος.

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου με μια σκληρή ανακοίνωση την Πέμπτη επέμεινε ότι η Κλεοπάτρα είχε «λευκό δέρμα και ελληνιστικά χαρακτηριστικά», την ώρα που συνεχίζεται η κόντρα για την εικόνα της ομορφότερης βασίλισσας της Αιγύπτου.

"Queen Cleopatra", produced by Jada Pinkett Smith and starring… pic.twitter.com/bUiyf7eNix — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) April 28, 2023

Η σειρά «Queen Cleopatra», σε παραγωγή της Jada Pinkett Smith και με πρωταγωνίστρια την Adele James, αναμένεται να κυκλοφορήσει στη διάσημη πλατφόρμα στις 10 Μαΐου.

«Ως η τελευταία φαραώ της Αιγύπτου, η Κλεοπάτρα παλεύει για να προστατεύσει τον θρόνο, την οικογένειά της και την κληρονομιά της σε αυτό το ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει αναπαραστάσεις και συνεντεύξεις από ειδικούς», αναφέρει η περιγραφή της σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix.

April 13, 2023 Interactive: Articles, debates and discussions - Why Netflix (and the Executive Producer Jada Pinkett Smith) hiring non-Egyptian actress Adele James (black lady) to play Queen Cleopatra in a new Netflix documentary series?! #Trending #PR Go: https://t.co/CKXAjOIFRX pic.twitter.com/jK0iHIVIsf — Amir Alhaj | ASM | International PR Consultant (@AmirAlhaj_ph) April 28, 2023

Βασίλισσα Κλεοπάτρα: Αντιδράσεις στην Αίγυπτο για τη σειρά

Πριν ακόμα προβληθεί, η σειρά «Queen Cleopatra» έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στην Αίγυπτο, με τις απόψεις να διίστανται.

Ήδη στο διαδίκτυο υπάρχει πλατφόρμα στην οποία 40.000 πολίτες έχουν υπογράψει κατά της παραγωγής, την οποία κατηγορούν ότι προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία.

Ακόμα, υπήρξαν εκκλήσεις για απαγόρευση της σειράς του Netflix στην Αίγυπτο, καθώς «το περιεχόμενο θεωρείται προσβλητικό για τη χώρα ή τις «οικογενειακές της αξίες». Η βουλευτής Saboura al-Sayyed ζήτησε ξανά από το κοινοβούλιο να απαγορεύσει την πλατφόρμα.

«Η Κλεοπάτρα είχε λευκό δέρμα και ελληνιστικά χαρακτηριστικά. Τα ανάγλυφα και τα αγάλματα της βασίλισσας Κλεοπάτρας είναι η καλύτερη απόδειξη», ανέφερε η δήλωση του υπουργείου Αρχαιοτήτων, επισυνάπτοντας, μάλιστα, εικονογραφήσεις που δείχνουν την Κλεοπάτρα με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αρχαιοτήτων υποστήριξε ότι η έγχρωμη Κλεοπάτρα αποτελεί «παραποίηση της αιγυπτιακής ιστορίας», ξεκαθαρίζοντας ότι το σχόλιο αυτό δεν είναι ρατσιστικό, απλά υπερασπίζεται «την ιστορίας της βασίλισσας Κλεοπάτρας, που αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας της Αιγύπτου στην αρχαιότητα».

«Γιατί η Κλεοπάτρα να μην είναι μια μελαχρινή αδερφή; Και γιατί κάποιοι χρειάζονται την Κλεοπάτρα να είναι λευκή; Η γειτνίασή της με τη λευκότητα φαίνεται να της δίνει αξία και για μερικούς Αιγύπτιους φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία»» έγραψε η σκηνοθέτης της σειράς στο Variety την περασμένη εβδομάδα.

I agree with Tina Gharavi, it's absolute racism. ‘Queen Cleopatra’ Director Speaks Out: ‘What Bothers You So Much About a Black Cleopatra?’ So, was #Cleopatra Black? We don’t know for sure, but we can be certain she wasn’t white like Elizabeth Taylor. https://t.co/rdmfrCFibI — Anwar Akhtar (@aakhtar) April 28, 2023

Από την πλευρά τους, ειδικοί ισχυρίζονται ότι τέτοιες συζητήσεις είναι ανιστόριτες, επειδή και οι δύο πλευρές αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες απόψεις για τη φυλή, παρά το πώς κατανοούσαν τη φυλή στην αρχαιότητα.

