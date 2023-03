Ένοχος ο 34χρονος για τη δολοφονία της μικρής Olivia στη Βρετανία

Ένοχος κρίθηκε ο 34χρονος Thomas Cashman για τη δολοφονία της 9χρονης Olivia Pratt- Korbel στο σπίτι της στο Λίβερπουλ, τον περασμένο Αύγουστο.

Ο άνδρας, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι είναι έμπορος ναρκωτικών, καταδικάστηκε για φόνο, απόπειρα ανθρωποκτονίας, τραυματισμό με πρόθεση βαριάς σωματικής βλάβης στη μητέρα της Olivia και δύο κατηγορίες για κατοχή πυροβόλων όπλων από το Manchester Crown Court.

Η μητέρα της Olivia, Cheryl Korbel, δήλωσε ικανοποιημένη με την ετυμηγορία, κρατώντας στα χέρια της ένα ροζ αρκουδάκι.

The family of Olivia Pratt-Korbel, including her mum Cheryl, have left court after Thomas Cashman was found GUILTY of Olivia’s murder.



The 34-year-old from West Derby was also found guilty of attempted murder, wounding with intent and two firearms charges. pic.twitter.com/MBsLLprUQe