Λευκός Οίκος: Η Ρίτα Γουίλσον «έκλεψε» την παράσταση τραγουδώντας... Κόκοτα

Τιμητική δεξίωση παρέθεσε στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με αφορμή την αναγνώριση της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Μάλιστα, στη δεξίωση παρευρέθηκαν ο διάσημος ηθοποιός Τομ Χανκς και η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον, η οποία «έκλεψε» την παράσταση, αφού είπε ένα τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα, παρασύροντας και όλους τους παρευρισκόμενους στους ελληνικούς ρυθμούς.

Ο Χολιγουντιανός αστέρας, Τομ Χανκς κι η Ελληνοαμερικανίδα σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον γιόρτασαν την 25η Μαρτίου μαζί με όλη την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Η Γουίλσον ερμήνευσε το τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου «Μια παρένθεση και μόνο» κι όλοι όσοι βρίσκονταν στην εκδήλωση τη συνόδευαν, χτυπώντας ρυθμικά παλαμάκια.

Rita Wilson performing at the ⁦@WhiteHouse⁩ for Greek Independence Day pic.twitter.com/wEK923Xtu7